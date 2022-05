Polícia Militar de Naviraí recupera veículo furtado

De posse de informações sobre um veículo Fiat/ Uno Mille, cor vermelha, que havia sido furtado por volta das 17h, uma guarnição de serviço iniciou diligências pelas ruas da cidade a fim de localizar o veículo.

Após recebimento de denúncia via telefone de emergência (190), informando que 03 (três) indivíduos teriam abandonado um veículo no meio da rua, no bairro Vila Nova, com as portas abertas, a guarnição policial imediatamente deslocou até o referido local, logrando êxito em localizar o veículo.