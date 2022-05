Homem mata deficiente físico a facadas em frente a mercado

Adilson Manoel Pinto, 42 anos conhecido como “Pelicano”, foi assassinado com vários golpes de faca no começo da noite de ontem, terça-feira (10), de frente a um mercado localizado na Rua Carajás em Naviraí.

Um vídeo de uma câmera de monitoramento do mercado, que circulas em grupos de WhatsApp, mostra o autor e vitima que é deficiente física, na porta do mercado. Eles parecem discutir e em seguida o autor identificado como sendo Ogenildo Ferreira da Silva, de 50 anos, conhecido como “Neguinho”, saca de uma faca e parte para cima de Adilson, que devido a uso muletas não consegue fugir e cai no chão sendo então esfaqueado com cerca de 17 golpes.

Após cometer o crime autor foge. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém ao chegar ao local contatou que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar, assim como a Polícia Civil estiveram no local. Segundo informações, Ogenildo seria ex-funcionário do mercado e teria sido demitido a poucos dias. A polícia foi até a casa Ogenildo que fica na mesma rua onde ocorreu o crime, porém ele não foi localizado.

Diligencias continuam à procura dele que se encontra foragido. Qualquer informação que possa ajuda a polícia a chegar até o autor poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3461-1215 (WhatsApp) ou no telefone 190. O sigilo e anonimato são assegurados.

O caso foi registrado no 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), como homicídio e segue sendo investigado.

Fonte: TanaMídia Naviraí