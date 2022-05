Após cravar faca nas costas de mulher, homem é preso por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil de Naviraí, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 27 anos, investigado pelo crime de tentativa de feminicídio.

Segundo informações, a vitima e o suspeito conviveram por um ano e meio, estavam separados desde dezembro de 2021 e possuem uma filha em comum, de um ano.

No último dia 24, o suspeito teria ido até a casa onde ela mora com a filha, e no quintal da residência fez uso de crack. Para que ele não consumisse mais entorpecente ela jogou o restante da droga na pia do banheiro, porém quando ele percebeu ficou extremamente agressivo e a enforcou contra a parede, também chutou os móveis da casa, em seguida foi para o quintal, totalmente descontrolado e violento.

Neste momento a vítima conseguiu arrastar o sofá na porta para impedir que ele entrasse pela sala.O suspeito então quebrou a janela de vidro da cozinha e entrou na casa indo para cima da vítima estava sentada no sofá, junto com a filha.

Sem tempo de se defender ela apenas se abaixou, acreditando, inicialmente, que ele lhe desferia socos nas costas, mas logo percebeu que estava sangrando e ao passar a mão sentiu a lâmina da faca cravada em suas costas.

O suspeito retornou à cozinha para pegar outra faca, instante em que a vítima conseguiu sair com a filha para o quintal e pedir socorro aos vizinhos, tendo o suspeito se evadido do local.

A vítima recebeu atendimento no hospital municipal, onde foi realizado procedimento médico de retirada da faca de serra da região cervical.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário local. Investigadores de Polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher, com o apoio dos Investigadores de Polícia da Delegacia Regional, conseguiram localizar o suspeito no último sábado (30), sendo então cumprido o mandado de prisão visando garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Após o cumprimento o autor foi encaminhado até a unidade policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: TanaMídia Naviraí