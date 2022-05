Novo grupo das polícias Militar e Civil vai atuar contra roubos e furtos de veículos em Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e Iguatemi

Nesta quarta-feira (04/05), a Polícia Militar e a Polícia Civil, nas pessoas do Delegado Regional, Dr. Nilson Martins, e o Comandante do 12 BPM, Tenente Coronel João Paulo Chink, instituíram um grupo de trabalho para planejar ações contra furtos e roubos de veículos ocorridos nos municípios de Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e Iguatemi.

Uma das prioridades do grupo é compartilhar as informações entre as instituições policiais de forma célere e eficiente, visando identificar todos os criminosos envolvidos com roubos e furtos de veículos. Outro objetivo do grupo é fortalecer a integração das instituições policiais com outros órgãos, como DOF e PRF, com as Polícias Militar e Civil do Estado do Paraná e também com a Policia Nacional do Paraguai, já que muitos desses veículos tem como destino aquele País.

O grupo de trabalho é composto por todos os Delegados de Polícia e Oficiais Comandantes da Polícia Militar dos municípios elencados acima.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 12º BPM e da Del. Regional de Polícia Civil