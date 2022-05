Homem morre ao se enroscar em cerca elétrica

Aparecido Rosa da Silva, de 57 anos, conhecido como “Cidinho” morreu no começo da tarde de sábado (30), vitima de descarga elétrica. O fato ocorreu no Assentamento Indaiá no município de Itaquiraí.

Segundo informações, do irmão de Aparecido, ele ao atravessar a cerca de choque elétrico no piquete dos bovinos, se desiquilibrou e se enroscou vindo a cair em cima do fio eletrificado e que chegou a pedir socorro, porem ao ser resgatado já estava em óbito.

A Polícia Civil de Itaquiraí e o Perito Criminal de Naviraí foram até o local onde aconteceu o fato, aonde após realizaram os trabalhos de praxe liberaram o corpo que foi encaminhado para o IML de Naviraí.

Fonte: TaNaMídia Naviraí