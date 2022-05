Campo-grandense morre e três pessoas ficam feridas em acidente na BR-487 em Itaquiraí

Jailson Andrade Lopes, de 33 anos, morreu vítima de grave acidente de trânsito na última sexta-feira (29), na Rodovia BR-487. O campo-grandense faleceu e outros três homens ficaram feridos no acidente, que aconteceu na região de Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande.

O boletim de ocorrência não traz detalhes de como aconteceu o acidente. No registro, há informação de que equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas por conta do acidente com três vítimas.

Polícia Civil e Perícia também foram ao local e a vítima fatal foi identificada como sendo Jailson. Um homem de 29 anos responderá pelo homicídio culposo na direção do veículo automotor, além de lesão corporal culposa.

Fonte: Midiamax