Caminhoneiro envolvido em acidente com sete mortes é preso entre Mercedes e Guaíra

O motorista envolvido no gravíssimo acidente que matou sete pessoas, em Marechal Rondon , foi preso por volta de meio-dia desta segunda-feira (02), em Mercedes.

Conforme a Polícia, o motorista colidiu com o ônibus da Saúde de Pato Bragado . Com o acidente, o ônibus saiu da pista e colidiu contra árvores, ocasionando a morte de sete passageiros e deixando outros 13 feridos.

Após o acidente, o motorista do caminhão fugiu, mas parte da carga foi perdida no local. De imediato, a Polícia iniciou as buscas pelo condutor.

Denúncias levaram a Polícia Militar até o paradeiro do caminhão, que foi localizado e abordado pela PM nas imediações da comunidade da Gruta, em Mercedes. O veículo seguia sentido à Guaíra.

O condutor, natural do Mato Grosso do Sul, foi preso e encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil de Marechal Rondon. Segundo a PRE, o condutor assumiu o envolvimento no acidente.

A carreta Mercedes-Benz caçamba apresenta danos causados pelo acidente.

Fonte: Ponto da Notícia