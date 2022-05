A SECRETARIA DE OBRAS DE IGAUTEMI REALIZA PODA PADRONIZADA EM AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

A Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria Municipal de Obras, está realizando poda racional e padronizada de árvores nas praças, jardins, canteiros centrais das avenidas e várias ruas do município. A frente de trabalho teve início na quinta-feira (28/04), com intenso trabalho para deixar a cidade cada vez mais bonita.

A ação, consiste também, na coleta de galhos, troncos, folhas resultantes de limpeza de jardins e quintais, coleta de entulhos e corte de grama. De acordo com o secretário municipal de obras, Agnaldo dos Santos, “A poda feita corretamente contribui para o desenvolvimento saudável das árvores e, consequentemente, com a arborização da cidade. É com esse objetivo que estamos realizando esse trabalho”, ressaltou.

Fonte: Kidão/Imprensa Local