DR. LÍDIO E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LUCIANE RISSOTO PARTICIPAM DE ASSEMBLEIA GERAL NO RANCHO LOMA

Na manhã desta sexta-feira (29), foi realizada uma assembleia geral com pais, responsáveis, direção e quadro de professores e servidores administrativos da escola João Paulo I, no Assentamento Rancho Loma. O encontro, aconteceu na sede da própria escola e contou com a presença do prefeito Dr. Lídio Ledesma e da secretária municipal de educação, Luciane Rissoto.

No uso da palavra, o prefeito municipal e a secretária de educação agradeceram a presença de todos e ouviram algumas reinvindicações. Firmaram também, o compromisso perante aos pais e responsáveis de estarem trabalhando em prol da melhoria do ensino, da escola e desta forma oferecer uma educação de qualidade para alcançar o objetivo proposto para o decorrer do ano letivo.

Na oportunidade, aproveitaram para realizar a entrega oficial dos novos Kits Escolares, para alguns alunos daquela instituição de ensino.

Fonte: Kidão- Prefeitura de Iguatemi