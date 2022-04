Em Itaquiraí, Polícia Militar apreende cerca de R$ 330.000,00 em produtos de descaminho durante Operação Hórus

Na noite de segunda-feira (25/04), por volta das 23h30min, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu produtos de descaminho avaliados em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil) reais.

Durante policiamento preventivo e ostensivo pela BR 487, a equipe de Força Tática abordou um veículo Fiat/Ducato Max cargo, cor branca. Em vistoria no interior do veículo, foram encontrados vários painéis de LED P5. Porém as notas fiscais apresentavam inconsistência.

O condutor, identificado como um homem de 50 (cinquenta) anos, inicialmente relatou que estava transportando os materiais de Naviraí-MS para Antonina-PR, posteriormente confessou que pegou a carga na cidade de Mundo Novo-MS, em uma residência.

A guarnição policial então efetuou contato com a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, que orientou a encaminhar o veículo e os materiais apreendidos para a Receita Federal de Mundo Novo-MS para que fosse realizado avaliação preliminar nos itens.