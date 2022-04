Mundo Novo abre inscrições para Curso de Operador de Máquinas

A Qualifica Cursos de Pernambuco em parceria com o Governo de Mundo Novo, está ofertando o Curso de Operador de Máquinas Pesadas e as inscrições iniciam nesta segunda-feira (18).

Em apoio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) com a MS Contrata, os alunos poderão optar operar em:

– Pá Carregadeira;

– Retroescavadeiras;

– Escavadeira Hidráulica;

– Trator Agrícola;

– Motoniveladora;

– Empilhadeira.

As aulas e apostilas serão 100% gratuitos. No final do curso, o aluno tem a opção de adquirir o certificado no valor R$ 99,98 (opcional).

As inscrições devem ser feitas no Centro de Qualificação, localizado na Rua Olavo Bilac 620, ao lado do Anfiteatro Dorcelina Folador. Mais informações entre no grupo do WhatsApp: wa.me/5567999976465 .

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.