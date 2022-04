Riedel e Tereza Cristina selam aliança e palanque será de Bolsonaro em MS

Mais de 50 prefeitos de todo o estado de Mato Grosso do Sul devem confirmar hoje, às 18h, em Campo Grande, o apoio às pré-candidaturas de Eduardo Riedel (PSDB), para o governo de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), para o Senado, e Jair Bolsonaro (PL), à reeleição para a Presidência da República.

O apoio deve abrir caminho para que os partidos desses três pré-candidatos confirmem a aliança para as eleições deste ano.

O Correio do Estado apurou que dezenas de prefeitos estarão em Campo Grande nesta segunda-feira e que, no período da tarde, praticamente todos os chefes de Executivo municipais dos partidos que integram a aliança (PSDB, PP, PL e Republicanos) vão se reunir para apoiar os três pré-candidatos.

O ex-secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel e a deputada federal e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina conversaram com o Correio do Estado, com exclusividade, e confirmaram o convite dos prefeitos.

“O Eduardo [Riedel] tem feito uma gestão municipalista, e, pelo menos entre os prefeitos do PP, todos têm manifestado apoio a ele”, disse Tereza Cristina.

Sobre a aliança com Riedel, que começou a tomar forma já no fim do ano passado, depois que passaram a ser vistos juntos em várias ocasiões, a deputada federal lembrou do histórico de ambos.

Para selar a aliança com Tereza Cristina, a pré-candidatura de Eduardo Riedel vai oferecer sua estrutura para apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro. A informação já havia sido antecipada pelo Correio do Estado no mês passado e deverá ser praticamente oficializada após o evento de hoje.

“Eu trabalhei nesses quatro anos para o presidente Jair Bolsonaro e o meu palanque será de quem der palanque para ele”, afirmou Tereza Cristina.

Eduardo Riedel disse ao Correio do Estado que ele e Tereza Cristina têm uma sintonia que vem de longa data. “Tanto Tereza quanto eu temos uma visão muito clara sobre o desenvolvimento que queremos para o nosso Estado”, salientou o pré-candidato ao governo e ex-secretário.

Tereza Cristina também retribuiu os elogios a Riedel. “Conheço Eduardo Riedel há mais de 30 anos, somos do mesmo segmento. Ele é produtor rural e de centro-direita, sempre fomos do mesmo grupo político”, ressaltou.

TOM DA CAMPANHA Embora ainda no período de pré-campanha, o evento desta segunda-feira deve dar o tom para os próximos meses em Mato Grosso do Sul. Ainda que organizado por prefeitos, o apoio às pré-candidaturas de Riedel, Tereza Cristina e Bolsonaro deverá posicionar estes três pré-candidatos de uma maneira mais clara em relação aos concorrentes. A articulação dos prefeitos também vai na contramão dos que acreditavam que as eleições regionais seriam deslocadas do cenário nacional, afirmou uma fonte ao Correio do Estado. O movimento desta segunda-feira obriga os outros pré-candidatos a mexerem suas peças nas conexões com o cenário nacional, sobretudo, pela interlocução direta entre Tereza Cristina e Jair Bolsonaro. O presidente da República delegou a articulação de sua campanha em Mato Grosso do Sul à deputada e ex-ministra da Agricultura.

Fonte: Correio do Estado