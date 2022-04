Em Naviraí, polícia apreende com adolescente pistola furtada de PRF

Na noite de terça (12) a PRF (Polícia Rodoviária Federal) com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil de Naviraí, recuperaram uma arma que havia sido furtada de dentro de um veículo de um policial da PRF.

Arma uma pistola, marca GLOCK, modelo G17 GEN 4 COYOTE, calibre 9MM, que estava carregada com 17 munições, havia sido furtada na noite do último sábado (09), de dentro do porta luvas do veículo do Polícia Rodoviário Federal, que estava estacionado de frente a uma residência na Rua Fortaleza, área central de Naviraí. O Polícia Rodoviário Federal que trabalha na cidade de Guaíra/PR e reside na cidade de Toledo/PR, teria vindo a Naviraí no final de semana visitar alguns amigos.

Logo após perceber o furto as forças de seguranças de Naviraí foram informadas e na noite de ontem (12), uma ação conjunta foi montada e a arma recuperada. Arma estava com um adolescente de 16 anos, que foi localizado em sua residência no bairro Jardim Paraíso. Na presença de seu pai o adolescente confessou ter furtado a arma e que disse que teria entregue a outro adolescente para que ele guardasse na sua residência no também bairro Jardim Paraíso.

Diante das informações os policias foram até a referida casa aonde foram atendidos pela mãe do adolescente que permitiu o livre acesso aos policiais e apresentou o filho, que indicou o local exato onde havia escondido a arma furtada. Arma estava escondida enterrada no quintal da residência. Após a escavação de aproximadamente 20 centímetros de profundidade no solo do quintal da residência, a arma o carregador e as munições foram localizadas dentro de um saco plástico, envolto com um pedaço de pano.

Ao checar a arma, foi constatada a falta de 03 munições das 17 furtadas, sendo que imediato o adolescente confessou que logo após ter cometido o furto ele realizou três disparos em local próximo de sua residência.

Os dois adolescentes foram apreendidos e conduzidos acompanhados pelos respectivos responsáveis para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí para serem tomadas as providencias cabíveis ao caso.

Fonte: Jornal do Conesul