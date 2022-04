Em Itaquiraí, homens armados invadem casa em assentamento e fazem família refém

Uma família moradora no assentamento Sul Bonito no município de Itaquiraí, ficou reféns de homens armados que invadiram que invadiram a casa para roubar.

Segundo o casal um homem de 54 anos e uma mulher de 42, por volta das 19h da noite de segunda-feira (11), eles estavam no interior da residência quando em determinado momento teriam notado que alguém havia movimentado a “maçaneta” do trinco da porta.

Ao irem verificar o que era, viram um indivíduo magro, alto e moreno que quebrou o vidro da janela da sala e empunhando arma de fogo tipo pistola anunciou assalto. O indivíduo entrou na casa pela janela que ele havia quebrado sendo que logo em seguida entrou na residência outro individuo baixo, de cor parda, que segundo as vítimas, possivelmente também estava armado.

Os dois indivíduos estavam com rádios comunicadores e segundo as vitimas, foram ouvidos eles conversando com outro individuo que estaria do lado de fora da residência.

Mediante ameaças de morte, os dois indivíduos exigiam dinheiro, sendo que um deles chegou a dar um chute no rosto da vitima exigindo que ele mostrasse onde estava o dinheiro.

O casal juntamente com a filha foram trancados no banheiro da residência. A filha do casal utilizando-se de um telefone celular que havia conseguido esconder ligou para um sobrinho pedindo ajuda.

O sobrinho foi até a casa aonde se deparou com os autores que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, e em seguida se evadiram sem levar nada. A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, aonde os policiais encontraram 16 presilhas de plástico de cor preta tipo “braçadeira” que provavelmente seria utilizada para imobilizarem as vítimas. O caso foi registrado como roubo na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

Fonte: TanaMidia Naviraí