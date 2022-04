12º Batalhão da Polícia Militar de Naviraí lança Patrulha Rural

O Comandante de Policiamento da Área-1 e Coordenador de Policiamento Rural em Mato Grosso do Sul, Coronel QOPM Gilberto Gilmar de Santana e o Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel QOPM Everson Antônio Rozeni lançaram oficialmente nesta terça-feira (12/04), a Patrulha Rural, que faz parte do Programa Campo Mais Seguro. A solenidade de lançamento aconteceu no Centro de educação profissional senador Ramez Tebet e contou com a presença de representantes da classe produtora de Naviraí e da Segurança Pública do Estado.

No lançamento oficial, o Coronel Gilberto Gilmar de Santana explicou detalhadamente como atua e funciona o Policiamento Rural, que segundo ele, tem como objetivo inibir roubos e furtos em propriedades rurais, agregando o sistema de prevenção criminal com uso de monitoramento georreferenciado no Estado. Os Policiais Militares vão operar um sistema que possui aplicativo específico onde serão cadastradas as propriedades rurais. Em caso de ação criminosa, a Polícia Militar terá agilidade no envio de viaturas aos pontos sensíveis.

Na mesma solenidade, o Coronel Gilberto Gilmar de Santana, fez a entrega oficial da chave de uma viatura da Patrulha Rural ao comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Naviraí, tenente Coronel QOPM, Everson Antônio Rozeni. O Comandante explicou que a Patrulha Rural foi implantada há 15 dias em Naviraí, sendo lançada oficialmente nesta terça-feira. “Recebemos dias atrás uma viatura nova para realização do policiamento e fuzil. Já designamos dois policiais para estarem iniciando esse tipo de policiamento”, explicou o Coronel Everson Antônio Rozeni.

A Gerente Geral Executivo, Maria Paula de Castro Alípio, representou a prefeita Rhaiza Matos no evento. Também esteve presente Antônia Gisalda Moralles Balta, Gerente de Administração, Priscilla de Oliveira da Silva, Chefe de Gabinete e Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, Gerente de Meio Ambiente.

Fonte: Júnior Lopes – Ascom Prefeitura de Naviraí.