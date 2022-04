Centro de Especialidades Odontológicas é reinaugurado pelo Governo de Naviraí

A Administração Municipal de Naviraí reinaugurou, na fim da tarde desta quarta-feira (30-03), o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas. O novo espaço está situado na Avenida Dourados, nº 543, em modernas instalações que garantem a melhoria e ampliação dos atendimentos à população.

O CEO estava funcionando com apenas duas salas clínicas o que impedia sua capacidade total de atendimento. No novo prédio que possui 12 salas, foram ativados cinco gabinetes odontológicos que atenderão nas especialidades endodontia, periodontia, cirurgia oral (menor), diagnóstico bucal com ênfase para a detecção de câncer, odontopediatria, próteses (parciais e totais) e atendimentos a pacientes com necessidades especiais.

A gerente municipal de Saúde Patrícia Marques apontou que além de Naviraí o Centro de Especialidades atenderá pacientes de seis municípios da microrregião de Naviraí. Em sua fala, a coordenadora do Programa Saúde Bucal, cirurgiã-dentista Kátia Salem agradeceu todos os envolvidos nos serviços realizados e que garantiram a instalação do novo CEO.

Falando em nome da Câmara de Vereadores, o vereador Rodrigo Sacuno agradeceu a administração municipal pelo atendimento da solicitação, observando que quem ganha com os investimentos realizados são os pacientes que passarão a ter a garantia dos atendimentos odontológicos por parte da Saúde Municipal.

“Desde que assumimos o Município, no ano passado, a coordenadora Katia Salem nos reivindicou um espaço que garantisse a capacidade total de atendimentos. Hoje, temos a satisfação de abrir o novo CEO com cinco salas clínicas. Esta melhoria, também atende a solicitação do vereador Rodrigo Sacuno e de toda a Câmara de Vereadores. O importante é que com o apoio e a união de esforços estamos avançando em mais esta área, garantindo a melhoria do local de trabalho dos profissionais e, sobretudo, a ampliação e qualidade dos atendimentos à nossa população”, afirmou a Prefeita de Naviraí.

Além dos vereadores José Roberto Pinheiro (vice-presidente do Legislativo), André Ricardo Biscaro – Ricck, Antônio Bianchi e Onevan Batista do Amaral, participaram da reinauguração do CEO, a coordenadora de Políticas Públicas para Mulher, psicóloga Leila Matos, os gerentes municipais Maria Paula de Castro Alípio (Geral Executiva), Giselda Moralles Balta (Administração), Patrícia Marques (Saúde), Ana Paula Rodrigues (Receita), Priscilla de Oliveira (Gabinete), Adriano Talarico Soletti (Licitações e Contratos), Lucinéia Pulquério Franciscatti (Assistência Social), Brendo Barbosa dos Santos (Esporte e Lazer), odontólogas do CEO e convidados.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432