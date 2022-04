Em viajem à capital do estado, presidente da Câmara Paulo Lourenço (PSD) garante mais de meio milhão de reais para Mundo Novo

Em uma viajem de três dias para à cidade morena/capital do MS, Capo Grande, o presidente da Câmara de vereadores de Mundo Novo, Paulo Lourenço (PSD) conseguiu uma emenda no valor de R$ 550.000,00 para Infraestrutura e Saúde do município.

O presidente Paulo Lourenço esteve na segunda-feira na inauguração do Aquário Pantanal, onde esteve na presença de inúmeras autoridades, entre elas o ex-governador do estado, André Puccineli.

Na mesma data e na subsequente, terça-feira, em conversa com o Federal Beto Pereira (PSDB), Paulo garantiu o valor de R$ 550.000,00 (quentinhos e cinquenta mil reais) para duas secretarias do município, Infraestrutura e Saúde.

O valor, segundo Beto, será pago até maio.

Não perdendo a oportunidade na cidade morena, Paulo esteve também com a deputada Estadual Mara Caseiro (PSDB) e o diretor-presidente da Sanesul Valter Carneiro.

Segundo Lourenço, as pautas com Mara e Valtinho foram indicações de melhorias em pontos da cidade para Mara Caseiro e melhorias de qualidade de vida para a população de Mundo Novo.

O presidente falou da felicidade do capital que será destinado para Mundo Novo: “Voltar para minha cidade sem nenhum ganho ou notícia positiva é inaceitável. Sempre digo que vereador parado não agrega em nada. Sou a favor de buscar e lutar por emendas sempre. Nesta semana, junto de Beto, tenho a grata satisfação de anunciar mais de 500 mil reais para o nosso município. Sou grato ao nosso deputado Federal e parceiro do município por mais uma ajuda que está dando para Mundo Novo. Além disso como eu sempre digo e me coloco em prol da população, contem comigo, podem contar sempre com o vereador e amigo do povo, Paulo Lourenço. O trabalho é árduo e ele continua. Vamos juntos em busca de um Mundo Novo cada dia melhor”.

Na ausência de Paulo, a sessão da Câmara foi presidida por Kaudi Filho.

O prefeito Valdomiro Sobrinho esteve acompanhando o presidente da Câmara durante reuniões na capital do estado e Paulo juntamente do líder do executivo esteve na presença do deputado em ação, mais antigo da Assembleia Legislativo do Mato Grosso do Sul, Londres Machado.

Fonte: Bruno Leal – TV Sobrinho MS