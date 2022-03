MOISÉS MORAIS MINISTROU PALESTRA PARA ESTUDANTES DA ESCOLA ADVENTISTA

Foi importante a interação entre estudantes, professores e palestrante na manhã de quarta-feira, 16 de março, quando aconteceu palestra motivacional, versando sobre ‘Medicina Alternativa’. De pronto a Escola Adventista, por meio de sua direção, ‘topou’ o desafio, autorizando as turmas do Ensino Fundamental a participarem da palestra no auditório de TV TRIBUNA.

Alunos do 7º ao 9º ano, que têm um nível de conhecimento invejável, permaneceram no ‘Espaço Cultural’ durante o tempo da ‘palestra’, cuja participação foi digna de aplausos, pela forma como respondiam aos questionamentos realizados no momento.

A coordenadora pedagógica da ‘Escola Adventista’, educadora Valdelice Paula Silva Schwartz, foi a mediadora entre a Instituição de Ensino e o Canal TV TRIBUNA, para que pudesse ‘acontecer’ o evento. Valdelice conversou com a diretora Nara Maria de Castro Souza Cândido e, obtendo a autorização, articulou com os professores e alunos, enviando-os no dia e hora, conforme havia sido combinado. Os professores marcaram presença e com alegria fica a o reconhecimento da equipe da TV, aos mestres Gizele Marques de Assis Lovera, de Língua Portuguesa; Sabrina Ribeiro, de Matemática; Caroline de Oliveira Fernandes Vilxenski, de História, e Denise Marques de Assis Kolman, de Ciências.

Cada educadora expressou a satisfação em ‘participar’ do evento, sempre enaltecendo o papel da Escola Adventista na sociedade, desenvolvendo com dedicação plena ‘Educação de Qualidade’.

Com muita atenção às palavras do palestrante Moisés Morais, os ‘estudantes’ das mencionadas turmas, demonstraram interesse pelo ‘assunto’ abordado, cuja interação foi positiva, com um ‘aprendizado’ satisfatório.

Ao final, o palestrante disse sobre a alegria em poder ‘ministrar’ para turmas de estudantes com um nível, acima da media, uma prova inequívoca de que “A Escola Adventista é, sem dúvida, a propulsora de conhecimentos diferenciados, razão de ocupar lugar de ‘destaque’ na sociedade, notadamente no segmento educacional.”