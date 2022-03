Sanesul inicia recebimento das faturas com PIX

Visando a melhoria na prestação dos serviços da Concessionária e no dia a dia dos clientes, a Sanesul (Empresa de Saneamento de MS) implantou o QR Code nas faturas de água e esgoto com a opção de pagamento via PIX. Essa tecnologia moderna e ágil de pagamento vinha sendo testada há alguns meses pelas áreas Comercial, Tecnologia da Informação e Financeira, e torna a operação de pagamento prática, segura e o registro (comprovação do pagamento) acontece em poucos minutos.

“O sistema de pagamento instantâneo via Pix tornou-se popular rapidamente em todo o país em razão de ser uma ferramenta mais ágil para o pagamento de contas. Agora, todos os clientes da Sanesul, nas 128 localidades, podem fazer o pagamento da conta de água e esgoto pelo celular. O serviço já está disponível e é mais uma ferramenta da gestão comercial e financeira que moderniza as relações entre clientes e empresa”, explica André Luis Soukef Oliveira, diretor de Administração e Finanças.

O Pix é um meio eletrônico e instantâneo de pagamentos e transferências bancárias que foi lançado em 2020 pelo Banco Central do Brasil e já possui mais 117 milhões de usuários. Com ele, transações podem ser feitas pelo celular a qualquer hora do dia, basta que o cliente possua conta corrente, de poupança ou de pagamento.

De acordo com o gerente de Tecnologia da Informação, Altair Alvarenga, o novo serviço facilita a vida de todos, principalmente dos clientes que moram nas localidades mais afastadas. “O objetivo é modernizar os serviços para que os clientes não percam tempo, não precisem se deslocar até uma agência bancária apenas para efetuar um pagamento. Com o Pix, a transação pode ser feita a qualquer hora, de qualquer lugar e via celular”.

O Diretor Presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr., acrescenta que esse avanço com os serviços digitais está totalmente alinhado com a política da Empresa, “o objetivo é melhorar o nosso atendimento e agregar facilidades do mercado para os nossos clientes, mantendo sempre a Sanesul na vanguarda entre as Companhias de Saneamento Brasileiras”.

A empresa quer incentivar ao máximo os clientes a efetivarem os pagamentos nessa plataforma para acelerar os fluxos internos e, principalmente, trazer facilidades aos usuários. Em média, são emitidas mais de 500 mil faturas mensais, portanto fiquem atentos à nova opção observando o QR code localizado no rodapé da fatura.

Neste primeiro momento, o QR code para pagamento via Pix está disponível apenas nas contas impressas e entregues pelo leiturista na casa dos clientes.

