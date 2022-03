Estado desobriga sul-mato-grossense do uso de máscaras em locais fechados

O uso de máscaras em locais fechados deixa de ser obrigatório em todo o Mato Grosso do Sul. A decisão foi anunciado na tarde desta quarta-feira, dia 09, e passa a valer a partir desta quinta-feira, dia 10.

Após a reunião do Prosseguir, o presidente do Comitê e secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, explicou que a atenção e o monitoramento em relação ao coronavírus continuam.

Geraldo Resende, secretário de Estado de Saúde fez questão de reforçar que a decisão foi tomada com base no decréscimo no número de casos de Covid, óbitos e internações.

Já o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, explicou que no decreto há recomendações para o uso de máscaras em casos específicos.

Apesar da liberação pelo Governo do Estado, os municípios podem tomar decisões de acordo com as suas realidades.

Katiuscia Fernandes – Subcom