Noite festiva marca comemorações alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Em Itaquiraí, a administração do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, realizou uma noite de muita diversão para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Centenas de mulheres compareceram na Praça Santo Tomazelli, onde a prefeitura organizou uma vasta programação com muita música, jump, zumba, palestras e roda de conversa, além de praça de alimentação e barracas de artesanato.

Após a abertura oficial, que teve discursos da primeira dama, Patrícia Gomes Meira, das vereadoras, Maria da Bello e Diuquéblea Smail, iniciou-se a palestra motivacional com a Coach Thays Ramos, que buscou reforçar o empoderamento feminino e a autoestima das mulheres presentes.

De acordo com a secretaria de assistência social, o objetivo é apoiar as mulheres em todos os âmbitos, desde o profissional ao amparo emocional, para que possam superar adversidades a que ainda estão sujeitas, firmou Flávia Rufino.

A noite foi embalada com muita música ao som da cantora Julia Cecilia e da dupla Edilene e Geison, que emocionaram o público presente com belas canções.

A primeira dama, Patrícia Gomes Meira, destacou que as mulheres vêm conquistando seu espaço de uma maneira geral. “Hoje vemos várias mulheres ocupando cargos que, antigamente eram somente homens que exerciam. Nós, mulheres, merecemos comemorar nossas conquistas que, são mais que merecidas porque nos desdobramos, além do trabalho, conseguimos cuidar da casa, da educação dos filhos e fazer o papel de esposa. Então esse evento é uma forma de reconhecer a contribuição de cada mulher para a saciedade itaquiraienses. As nossas mulheres estão de parabéns”, disse Patrícia.