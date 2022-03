PREFEITO DR. LÍDIO E VICE ZÉ ROBERTO LANÇAM NOVA OBRA DE ASFALTO E DRENAGEM EM IGUATEMI

Neste sábado (5), o prefeito Dr. Lídio Ledesma e o vice-prefeito Zé Roberto, lançaram nova frente de obras de pavimentação asfáltica e drenagem na área central de Iguatemi. Desta vez, atendendo um antigo anseio dos moradores daquela região, a obra contempla a avenida Octaviano dos Santos e travessas, com galerias pluviais para escoamento de água das chuvas e com o asfalto.

O valor do investimento é superior a 954 Mil, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional e deste total, 39% é de recursos próprios do município.

“Este projeto estava praticamente perdido, mas graças a competência e qualidade dos trabalhos da nossa equipe de projetos foi possível resgatá-lo e hoje seu lançamento de obra é uma realidade”, disse o prefeito.

O evento contou com a participação de vereadores e de secretários da administração, além de moradores do entorno do local e ainda do dono da T.S-Construtora responsável pela execução da obra, Sr. Aral.

De acordo com a empreiteira, os trabalhos devem começar nos próximos dias, com a chegada de operários e maquinários.

Fonte: Anailton Batista – ASCOM/