PMA de Naviraí prende infrator por pesca predatória em Itaquiraí

Um pescador foi detido pescando com uso de petrecho proibido (pesca predatória), quando Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam fiscalização, em uma região rural ontem (5) no final da tarde. O pescador amador, de 38 anos, foi surpreendido no momento em que estava em uma embarcação e pescava com tarrafa (petrecho proibido para a pesca) em uma lagoa natural pertencente à bacia do rio Amambai, no município de Itaquiraí.

O homem iniciava a pescaria ilegal e não teve tempo de capturar nenhum pescado e afirmou que não sabia que o petrecho seria proibido à pesca. A tarrafa e o barco foram apreendidos. O infrator, residente em Itaquiraí, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 700,00. Ele também responderá pelo crime ambiental de pesca predatória e poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

Fonte: Jornal do Conesul