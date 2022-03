Polícia apreende três veículos carregados de cigarros em Guaíra

Na noite desta segunda-feira (28), durante patrulhamento nas estradas rurais da região de Guaíra, policiais da operação interagências visualizaram um comboio de veículos trafegando em alta velocidade.

Diante da fundada suspeita, foi feita aproximação para realizar a abordagem dos veículos, momento esse em que os mesmos empreenderam fuga ao perceberem a aproximação policial.

Após acompanhamento tático os criminosos utilizaram de dispositivo de fumaça no intuito de despistar as equipes, causando graves riscos aos usuários da via e aos agentes, após alguns quilômetros foi possível a apreensão de um veículo GM/Astra de cor cinza, um GM/Vectra prata e uma Fiat/Fiorino carregados com aproximadamente 150 caixas de cigarros, porém os condutores conseguiram fugir em meio a mata fechada não sendo localizados.

A eficiente ação integrada entre PF e BPFRON resultou na apreensão de 03 veículos carregados com aproximadamente 150 caixas de cigarros de origem paraguaia, resultando num prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil ao crime organizado da região.

Os veículos e cigarros apreendidos foram encaminhados para a polícia federal de Guaíra para procedimentos cabíveis.