Polícia Civil de Iguatemi recupera moto furtada e identifica o autor da receptação

A Polícia Civil recuperou nesta sexta-feira, uma motocicleta que havia sido furtada e já estava passando por processo de adulteração. A apreensão do veículo foi feita por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Iguatemi.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a moto Honda CG Titan, de cor azul, foi furtada na madrugada do dia 20, em um evento no Sindicato Rural de Iguatemi. A vítima comunicou os fatos à Polícia Civil, que de imediato iniciou trabalho de investigação para identificar a autoria dos fatos e recuperar o bem subtraído.

Uma equipe do SIG recebeu uma informação de que a motocicleta estaria em uma residência na saída para Tacuru, passando por procedimentos de adulteração. Os investigadores foram até o local e encontraram o veículo escondido em um barraco, com os sinais identificadores adulterados e em processo de pintura.

Um adolescente infrator informou que teria adquirido a motocicleta há dois dias e estava realizando a adulteração, para que a motocicleta não fosse reconhecida pela vítima.

Diante dos fatos, o adolescente infrator foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, sendo qualificado e ouvido em declarações pelos atos infracionais equivalentes aos crimes de Receptação e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. Já a moto foi apreendida e devolvida para a vítima.

Fonte: Sul News