Em Naviraí, homem não aceita fim de relacionamento, arromba casa da ex e é encontrado pela PM escondido embaixo de cama

Rodrigo, de 29 anos, foi preso na noite de ontem (23) pela Polícia Militar de Naviraí, acusado dos crimes de ameaça (violência domestica) e violação de domicilio.

Por volta das 22h30m, a Polícia Militar foi acionada via telefone 190, para comparecer na Avenida Pantanal onde um indivíduo estaria tentando arrombar uma residência. Ao chegaram ao local os policiais militares encontraram uma mulher de 44 anos moradora da casa, que relatou que o arrombamento foi feito por Rodrigo que não aceitava o termino do relacionamento com ela. Ainda segundo ela, Rodrigo usando-se de violência e ameaças teria entrado na casa.

Os policiais entraram na residência, e verificaram que as janelas de vidros haviam sidas quebradas e forçadas, ocasionando sua abertura. Diversos estilhaços de vidros das janelas estavam espalhados pelo chão.

Em uma busca pelos cômodos da residência, os policiais militares encontraram dentro de um dos quartos, Rodrigo que para se esconder se enrolou em um lençol e entrou embaixo de uma cama. Ele apresentava pequeno corte na mão esquerda direita, ocasionado pelo arrombamento das janelas.

Diante dos fatos, Rodrigo recebeu voz de prisão e foi conduzido pela guarnição da PM para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), onde ele foi autuado em flagrante.

Fonte: Jornal do Conesul