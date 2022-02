Educação de Japorã investe R$ 631 mil em equipamentos para as escolas municipais

A Administração Municipal de Japorã, município situado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, inicia o ano letivo de 2022 avançando ainda mais no setor do Ensino. A Secretaria Municipal de Educação confirmou o investimento de R$ 631.073,38 na aquisição de materiais necessários para o bom funcionamento e atendimento das unidades escolares.

Impressoras serão destinadas para as secretarias da escolas da Rede Municipal de Ensino de Japorã. Foto: Gustavo Minella

“Vamos destinar às escolas da nossa Rede Municipal de Ensino, um total de 288 equipamentos que foram licitados, comprados e estão à disposição para as entregas antes do início das aulas”, anuncia a secretária de Educação Veridiana Barbosa da Silva.

O relatório de investimentos confirma detalhadamente o nome da empresa, produtos adquiridos e o valor pago pelo Município. Confira a lista:

DIAL – COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA: 20 NOTEBOOKS R$: 82.710,00

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA: 60 NOBREAKS R$: 33.000,00

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA: 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAIS R$: 32.906,00

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA: 10 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS R$:12.360,00

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA: 07 BATEDEIRAS TIPO PLANETARIA R$: 3.929,73

FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA: 60 COMPUTADORES TIPO KIT COMPLETO R$: 272,700,00

COMERCIAL GALIPHE- EIRELI: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA R$: 4.701,00

E GONÇALVES DE OLIVEIRA: 05 BATEDEIRAS INDUSTRIAIS R$: 16.250,00

E GONÇALVES DE OLIVEIRA: 10 FORNOS ELETRICOS DE 04 ASSADEIRAS R$: 30.250,00

E GONÇALVES DE OLIVEIRA: 07 CILINDROS ELETRICO PARA MASSAS R$: 42.420,00

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI: 50 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE R$:11.750,00

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI: 07 MÁQUINAS DE LAVAR SEMI AUT 8 QUILOS R$:3.990,00

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI: 06 MÁQUINAS DE LAVAR AUT 12 QUILOS R$: 13.710,00

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI: 05 ÁRES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS R$: 12.058,65

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI: 30 ÁRES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS R$: 58.338,00

Aparelhos adquiridos pela Secretaria de Educação vão equipar as cozinhas das escola de Japorã para o preparo da merenda escolar. Foto: Gustavo Minella

“Avalizamos a decisão da Secretaria de Educação e conhecendo as necessidade das secretarias das escolas destinamos computadores, impressoras e notebooks. Contemplamos diretamente os alunos com ventiladores, aparelhos de ar condicionado e equipamentos para as cozinhas que preparam a merenda escolar. Portanto, são investimentos que vão melhorar a qualidade de ensino em nosso município”, resume o prefeito Paulo César Franjotti.

Fonte: Panorama do MS