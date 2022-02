SECRETÁRIO DE OBRAS CONVOCA EMPRESÁRIOS DA COLETA DE LIXO E DETERMINA CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO

Após inúmeras reclamações por parte da população de Iguatemi, a secretaria de obras e infraestrutura realizou fiscalização dos trabalhos da empresa terceirizada pelo município para o serviço de coleta de lixo urbano, vindo a ser constatado falhas e descumprimento do cronograma de atendimento nos bairros e área central da cidade.

Visando a solução do problema, o secretário Agnaldo dos Santos Souza (Zorba), convocou em caráter de urgência, os empresários responsáveis pela empresa Morhena – Coleta, Limpeza e Logística para prestarem esclarecimentos sobre as falhas na execução da coleta. Os responsáveis da empresa de limpeza anunciaram que farão a convocação de novos coletores e a troca do líder da equipe.

“Não permitiremos falhas na coleta de lixo em nossa cidade, pois é um serviço essencial e exigimos o cumprimento das cláusulas contratuais. Os responsáveis pela Morhena demonstraram muito comprometimento conosco e tomaram as devidas providências para o imediato restabelecimento dos serviços”, garantiu o secretário de obras.

Além da coleta de lixo, e encontra-se em andamento nos últimos dias um novo modelo de limpeza urbana, envolvendo coleta de entulhos, galhos e resíduos, isso para garantir a melhoria da limpeza em todos os bairros do município e no assentamento Nossa Sra., Auxiliadora.

Fonte: ASCON- Anailton Batista