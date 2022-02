Em Itaquiraí, rapaz é encontrado morto após discussão com convivente

Fabricio Victor Machado Fiel, de 22 anos, morador de Naviraí e que atualmente estava trabalhando em uma fazenda no município de Itaquiraí, foi encontrado morto na noite de ontem (15), no quarto da casa em que ele morava na propriedade rural.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 23h50m, da noite de ontem (15), a Polícia Civil foi informada de que um rapaz funcionário de uma fazenda teria cometido suicídio.

Uma equipe da Polícia Civil juntamente com o perito criminal foi até a referida fazenda, aonde ao chegarem encontraram a convivente de Fabricio. Em relato aos policiais ela disse que por volta das 22h20minm, teve uma discussão de casal com Fabricio e que ele disse que iria se matar e passou a enrolar um fio elétrico no pescoço. Neste momento ela teria saindo do quarto e após alguns minutos ao retornar já encontrou Fabricio desacordado. Ela ainda disse que ao encontra-lo desacordado, retirou o fio elétrico do seu pescoço, porém ele já estava sem vida.

O corpo de Fabricio foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Naviraí para exame necroscópico. O caso foi registrado a princípio como suicídio na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam a morte de Fabricio “Nossa não consigo acreditar meu Deus. Você era uma pessoa MT massa parceiro. Vou sentir MT falta e muita saudade” diz uma das mensagens.

Fonte: Jornal do Conesul