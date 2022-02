Estrutura da Central de Triagem da Covid-19 separa positivados, suspeitos e vacinação

A estrutura montada pela Secretaria Municipal de Saúde na Unidade Básica de Saúde Central separa positivados para o atendimento médico, suspeitos que são atendidos e autorizados a fazer o teste rápido ou PCR e mundonovenses que procuram a sala de Vacinas.

Uma tenda delimita os três locais. A do centro, para positivados que são atendidos pela equipe médica – formada por dois médicos e duas enfermeiras –, fica com pouca gente, já que os munícipes acabam esperando dentro da UBS Central.

À direita, no primeiro corredor, fica o atendimento de testagem, que vem apresentando resultados expressivos. Somente na segunda-feira (14), foram 66 coletas. Mas já houve mais de cem exames em um único dia.

A esquerda da tenda central – devidamente fechada – fica a tenda e o corredor para a imunização dos mundonovenses contra a covid-19 e outras vacinas.

“Mundo Novo é um dos poucos municípios que nunca desativou a sua estrutura de atendimento durante a pandemia. Os efeitos, com a vacinação, estão menores, mas ainda estamos nesta luta diária contra esta doença”, explicou a diretora de Saúde Rosane Lara.

Os números da segunda-feira apontaram 62 altas, 48 novos casos e 36 pessoas imunizadas contra a covid-19. O município está com 1456 casos ativos para a doença.

Boletim Coronavírus 15/02/2021 – atualizado as 17h00 do dia anterior

Ativos – 145

Recuperados – 3.937

Óbitos – 44

Geral – 4.126

Suspeito – 00

Descartados – 2.066

Obs. Um paciente internado no Hospital Bezerra de Menezes.

24 horas (14/02) / Positivos: 48

24 horas (14/02) / Altas: 62

24 horas (14/02) / Óbito: 00

Monitoramento – 205;

Residências – 151;

Crianças – 83;

Idosos – 15;

Monitoramento Concluído – 10.655

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

*Vacinas recebidas – 39.978:

Doses Aplicadas – 35.096

CoronaVac – 5.942 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose + 281 pediátrica + 99 a aplicar);

AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose);

Pfizer – 11.665 (2.976 primeira dose + 2.933 segunda dose (Pfizer e Intercâmbio) + 5.123 doses de reforço (Pfizer e intercâmbio) + 387 pediátricas (5 a 11 anos) + 236 a serem aplicadas);

Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 3.679 dose de reforço (Janssen e intercâmbio) + 2.921 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas);

População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.385 (93,57% da população);

População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.715 (84,58%);

População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.802 (47,37% da população).

População Vacinada 1ª dose – 10.645;

Dose Única Janssen – 6.680;

População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.035

*Acompanhamento feito pela Semcos – Secretaria Municipal de Comunicação Social – junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Jandaia Caetano/ Semcos – Mundo Novo