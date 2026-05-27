Veteranos faz história e leva os dois títulos do Campeonato Municipal de Futsal de Mundo Novo

Finais aconteceram na noite de segunda-feira no Ginásio Moreirão , com goleada no Master +40 e decisão nos pênaltis no Livre

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

Após três meses de competição, o Campeonato Municipal de Futsal chegou ao fim na noite da última segunda-feira (25), no Ginásio de Esportes Moreirão, em Mundo Novo, com duas finais marcadas por emoção, muitos gols e decisão nos pênaltis.

Na final da categoria Master +40, a equipe Veteranos confirmou o favoritismo e venceu o Oliveirense pelo placar de 5 a 0, garantindo mais um título para a tradicional equipe do município.

Já na categoria Livre, a decisão foi ainda mais emocionante. Veteranos e BDM Digital empataram em 3 a 3 no tempo normal, levando a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, o Veteranos levou a melhor e venceu por 4 a 3, ficando com o troféu de campeão.

Foto: Raysa Almeida/Tv Sobrinho

Além dos títulos, a competição também premiou os destaques individuais do campeonato. Na categoria Livre, Thiaguinho, da BDM Digital, terminou como artilheiro com 17 gols marcados. O craque da final foi o goleiro Ricardinho, do Veteranos, enquanto Ademilson Pitt, do BDM Digital, ficou com o prêmio de goleiro menos vazado da competição.