PREFEITO DR. LÍDIO FAZ ENTREGA DE ULTRASSOM DO PROJETO “BEM NASCER MS” AO SECRETÁRIO DE SAÚDE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, lançou o ‘Projeto Bem Nascer MS’, que visa reduzir a mortalidade materna e infantil em Mato Grosso do Sul. O prefeito de Iguatemi, por meio da secretaria municipal de Saúde fez a adesão ao Projeto, tendo como “madrinha”, a primeira dama do município, Cecília Welter Ledesma. O equipamento foi entregue oficialmente nesta terça-feira (15), ao secretário e a coordenadora da atenção básica, Rejane Ferré no CESI – Centro de Especialidades em Saúde e deverá realizar atendimentos da saúde rural no assentamento Nossa Sra; Auxiliadora.

O programa teve a adesão dos 79 municípios do Estado, que vão intensificar as consultas do pré-natal, fazer a estratificação de risco gestacional e manter acompanhamento diferenciado da gestante de alto risco, em especial, as obesas e hipertensas.

Para fortalecimento das ações, R$ 14 milhões foram destinados ao projeto, investidos na compra de 75 aparelhos de ultrassons que foram entregues aos municípios.

Para o secretário de Saúde de Iguatemi, Janssen Galhardo, o projeto “Bem Nascer Mato Grosso do Sul” surge para evitar a morte de mulheres grávidas ou no pós-parto, bem como dos bebês recém-nascidos. “Por isso, é importante os investimentos no fortalecimento das ações por meio do Projeto do Estado, e queremos promover isso, fortalecendo e melhorando os equipamentos da nossa estrutura de saúde em Iguatemi”.

O Projeto ‘Bem Nascer MS’, ainda conta com uma plataforma digital que reúne diversas informações como materiais de campanha, informativos, dados sobre mortalidade materna e infantil no Estado.

