Em Naviraí, produtos eletrônicos e anabolizantes contrabandeados são apreendidos após perseguição

Equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, cidade a 364 quilômetros de Campo Grande, junto com uma equipe da Polícia Federal, apreendeu veículo carregado com mercadoria contrabandeada após perseguição.

Os policiais então avistaram um veículo Fiat/Strada transitando com volume estranho em sua carroceria. Foi dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), porém o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade. Foi iniciado o acompanhamento tático e, após certa distância, foi observado que o veículo parou e os dois ocupantes fugiram em meio a mata existente no local, não sendo localizados.

Em vistoria pelo veículo, foi constatado que estava carregado com mercadoria contrabandeada, quais sejam: 300 (trezentos) aparelhos tv box marca X Plus; 100 (cem) aparelhos tv box marca BTU; 28 (vinte e oito) Macbook Air da marca Apple; 17 (dezessete) volumes pequenos de anabolizantes; 01 (uma) caixa grande contendo vários anabolizantes, embalagens dos mesmos e remédios.

Dessa forma, o veículo e o material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo para as devidas providências.

Fonte: Midiamax