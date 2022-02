Campeonato de Suíço categorias aberto e master teve início no último domingo em Itaquiraí.

O Campeonato Municipal de Futebol Suíço 2022 foi aberto na manhã de ontem, domingo (13), no Estádio Carminatão. O jogo que abriu a competição foi marcado por 4 gols, sendo 3 para a equipe do Beira Rio e 1 para a Online.net/Compucell . Nos outros jogos da categoria aberto, aconteceram as vitórias da Prolar/Fávaro Marketing por 03 x 00 sobre a LSJ Oliveira, Brutus/Athletica Martec 04 x Lanchonete Fome Zero 0, e o empate em 4×4 entre Santa Rita/Saúde Pró Corpo e Ajax F.C. Já no master o time Amigos do Conesul venceu a equipe Botafogo/Concrenavi por 02 x 0, e finalizando, Agropecuária Tramontina 02 x 01 Saúde/Sele Santa Rosa.