Em MS, palmeirense agride irmão que soltou fogos após derrota do Palmeiras para o Chelsea

A polícia de Dourados foi acionada na tarde deste sábado (12) para conter a briga entre dois irmãos após a derrota do Palmeiras para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes. Por volta das 16 horas, os policiais encontraram um homem de 38 anos afirmando que seu irmão, de 41, pulou o muro de sua caso e entrou no terreno, quebrando também o vidro de sua janela com uma marreta de assentar piso.

A fúria se deu porque o homem de 41 ficou irritado após o de 38 soltar fogos assim que a partida entre Palmeiras e Chelsea chegou ao fim – resultando na derrota do verdão. Ao soltar os artefatos, o irmão de 41 anos comemorou a vitória do time estrangeiro (ou a derrota do Palmeiras) e enfureceu o outro.

Foi quando ele invadiu a residência e os dois iniciaram uma luta corporal, agredindo-se mutuamente, até que uma mulher inverviu e deu uma garrafada no lado esquerdo do rosto de um deles. Todos foram orientados e encaminhados à Depac da cidade para as providências cabíveis.

Conforme o boletim de ocorrência, os envolvidos não apresentavam lesões corporais aparentemente graves, mas a requisição de exame de corpo de delito foi expedida.

Fonte: Midiamax