Chelsea vence a final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras por 2 a 1

O Chelsea vencel a final do Mundial de Clubes por 2 a 1 contra o Palmeiras na tarde deste sábado (12), em um jogo que foi para a prorrogação e acabou decidido quase ao final do segundo período da etapa final.O jogo foi disputado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Aos oito minutos da etapa final, Hudson-Odoi escapou pela esquerda e fez cruzamento para Lukaku, que apareceu nas costas de Luan. O belga subiu na pequena área e cabeceou sozinho para estufar a rede e abrir o placar para o Chelsea.

Mais tarde, veio o empate do Palmeiras. Aos 15 minutos, Thiago Silva cortou com a mão após cruzamento na área pela direita, Os atletas do Palmeiras pediram pênalti, e o árbitro confirmou a penalidade após revisar o lance no VAR.

Na cobrança, Raphael Veiga bateu forte no canto e deixou tudo igual. O empate levou a decisão para a prorrogação. No segundo tempo do tempo extra, Havertz converteu pênalti e deixou o Chelsea novamente em vantagem, deixando o Palmeiras sem chances de vencer o jogo, que já estava praticamente no fim.

Fonte: Midiamax