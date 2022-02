MARA CASEIRO GARANTE APOIO A VIABILIZAÇÃO DO LOTE URBANIZADO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES EM IGUATEMI.

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma tem buscado incansavelmente projetos habitacionais que possam contemplar as famílias que sonham com a conquista da casa própria. Para isso, o estabelecimento de parcerias com parlamentares e órgãos de governo tem sido muito importante.

Por isso, durante viagem a Campo Grande nesta quinta-feira, Dr. Lídio foi recebido no gabinete da Deputada Estadual Mara Caseiro, com quem tratou de diversas demandas do município de Iguatemi, com destaque para a habitação, no tocante ao apoio para a conquista de projetos habitacionais “Lote Urbanizado” junto ao Governo do Estado e também para a estruturação da secretaria de esportes recém-criada pela administração municipal.

“A Mara Caseiro é uma grande companheira de Iguatemi e seus trabalhos em prol da nossa população não é de hoje. Por isso buscamos o apoio dela para conquistar mais projetos de habitação para nossa gente é fundamental” disse o prefeito.

Deputada no segundo mandato, Mara também ocupou o cargo de presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, onde viabilizou importantes projetos e apoios ao município.