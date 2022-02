DR. LÍDIO ENTREGOU PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE NA AGESUL.

O Prefeito de Iguatemi, Dr. Lídio Ledesma foi até o governo do estado para cadastrar o projeto para revitalizar a entrada da cidade, na rodovia MS-295, no sentido Tacuru/Iguatemi. Ele foi recebido na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), pelo engenheiro Dr. Pedro (Deurb), com quem tratou os detalhes técnicos do projeto protocolado.

O pedido consiste na revitalização da rodovia com alargamento da pista, canteiros, iluminação, calçamento e jardinagem. No mesmo projeto está o pedido para drenagem pluvial e pavimentação asfáltica que liga a rodovia ao conjunto Marisa, passando pela frente do Sindicato Rural Patronal.

Fonte: Ascom – Anailton Batista