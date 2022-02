Caminhonete roubada é recuperada em Guaíra após intensa perseguição; Vítima foi encontrada horas mais tarde

Uma caminhonete foi recuperada após uma intensa perseguição policial, na noite de quinta-feira (10), em Guaíra.

Conforme a PM, durante patrulhamento pela cidade por volta das 21h30min, os policiais avistaram uma GM/S-10 em atitude suspeita. Ao tentar abordagem, o condutor empreendeu fuga por diversas ruas da cidade, seguindo na sequência para o interior do município.

A caminhonete só foi alcançada na região do distrito de Dr. Oliveira Castro, quando o condutor abandonou a caminhonete. Ele não foi encontrado.

Durante diligências, os policiais descobriram que a caminhonete, com placas de Nova Santa Rosa, havia sido roubada. Após contato com a família do proprietário, os policiais descobriram que ele voltava do Mato Grosso do Sul e havia sido roubado, mas não se tinha informações sobre seu paradeiro.

Mais tarde, já no início da madrugada, a vítima foi encontrada nas proximidades da Vila Guarani, em Terra Roxa. Uma equipe policial da cidade foi até o local e prestou atendimento ao morador de Nova Santa Rosa.

Com auxílio do BPFron, a caminhonete recuperada foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, para posterior devolução à vítima.

