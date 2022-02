Prefeito e vice de Japorã, Paulo Franjotti e Grabriel Klasmann, recepcionam vereadores para dialogarem sobre tratativas de ambos poderes

Prefeito Paulo Franjotti, Vice Gabriel Klasman recebem os vereadores Ana Cristina Teodoro PSDB, Adriano de Lima Carlos PDT, Carlos Damasceno PP, Dorival Velasque PSD, Paulo Franzoni DEM, Wiliam Teixeira DEM, Walter Silva PSDB líder da administração na câmara.

No encontro, que aconteceu no gabinete, Paulão deu boas-vindas aos vereadores e fez uma apresentação detalhada das obras, emendas parlamentares, aplicação de recursos e ações para o exercício 2022, como também ressaltou a importância do legislativo estar em sintonia com as ações do administrativo, mantendo o diálogo e a transparência dos gastos públicos, pois o objetivo é melhorar cada vez mais Japorã e juntos conseguirmos conquistar a curto e médio prazo uma série de demandas da população”, finalizou o prefeito.

Fonte: Jornal do Conesul