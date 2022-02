PREFEITO DR. LÍDIO RECEBEU EQUIPE DA SENADORA SORAYA THRONICKE

Na última quarta-feira (2), o prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma recebeu em seu gabinete no paço municipal, a equipe da assessoria parlamentar da senadora da república Soraya Thronicke (PSL).

A comitiva, chefiada pelo Assessor Rhiad Abdulahad veio ao município para coletar as demandas do prefeito para destinação de emendas parlamentares federais e projetos propostos pelo gestor iguatemienses para que haja interlocução da senadora junto aos ministérios e órgãos do governo federal.

O prefeito apresentou as necessidades emergenciais voltadas a investimentos em infraestrutura urbana, rural, segmento produtivo e recursos para os fundos municipais, como de saúde, social, meio ambiente, educação e outros.

Abdulahad destacou a intenção da senadora em aportar o município com investimentos nos projetos da administração e se colocou a disposição para intermediar as demandas do município junto ao gabinete da parlamentar sul-mato-grossense.

O encontro foi acompanhado pelo secretário de governo do município, Antonio Biazus.

Fonte: Ascom – Anailton Batista