Governo de Mundo Novo realiza Seletiva para Professores com prova objetiva

O Governo de Mundo Novo deu um salto na transparência administrativa no início de 2021. Uma Seletiva para Professores, para a sua Rede Municipal de Ensino, foi realizada sem a prova subjetiva usada anteriormente na história do município (a entrevista).

Para 2022, mais uma evolução: a Seletiva terá 50% de prova de títulos e 50% de prova objetiva (30 questões). São dez questões de Português (valendo 1) e 20 questões de Conhecimento de Legislação Educacional e Pedagógico (valendo 4).

Outra novidade no processo Seletivo 2022 será que a prova de títulos poderá ser realizada de forma on-line. Ou seja, os documentos serão apresentados na mesma plataforma da inscrição.

“Todos terão as mesmas chances e é preciso dar estes passos na administração pública. A meritocracia vai prevalecer na escolha dos nossos professores”, explicou o prefeito Valdomiro.

O número de contratações depende da alguns fatores, como número de matrículas (alunos especiais). No ano passado, 96 foram contratados durante o ano.

Inscrição On-line

O edital com a publicação do Processo Seletivo deve ser publicado em uma edição suplementar desta quinta-feira (03). Nele, o link da plataforma para a inscrição. Um botão no site mundonovo.ms.gov.br, com o mesmo link, estará disponível para o acesso.

As inscrições estão abertas para serem feitas de forma on-line até o dia 07 de fevereiro (segunda-feira). A prova está marcada para o dia 13 (no outro domingo) e o local está sendo definido.

Fonte: Jandaia Caetano – SEMCOS – Mundo Novo