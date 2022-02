Vereadores recebem Sandra Finkler, do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros

Os vereadores Paulo Lourenço, Richardson, Eliete Feitosa Tel e Gerson Resende estiveram reunidos na manhã desta terça feira (01) no gabinete da presidência da Câmara de Mundo Novo com Sandra Finkler, do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. Na oportunidade, foi falado sobre o ‘Programa de Governança’, Inovação e Inteligência para desenvolvimento dos arranjos produtivos nos municípios Lindeiros no Lago de Itaipu.

Conselheira Sandra entregou um relatório do ‘levantamento das prioridades’ para o território dos municípios lindeiros.

O Programa de Governança, Inovação e Inteligência para desenvolvimento dos arranjos produtivos nos municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, foi um dos projetos explanados por Sandra, que comentou de percorrer todas as câmaras de vereadores dos municípios integrantes, com objetivo de aproximar os vereadores ao Conselho, pois como representantes da comunidade, são conhecedores das prioridades locais.

No gabinete da presidência Paulão Lourenço, enfatizou que o Parlamento Municipal está à disposição, cumprimentando os municípios que fazem parte do Conselho, sendo Mundo Novo o único com os municípios paranaenses.