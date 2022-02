Caminhão da empresa Frimesa de Mundo Novo que transportava leite, tombou na BR-163, próximo à Bello alimentos, em Eldorado. Segundo pessoas que passavam próximo ao acidente e fizeram as filmagens, um grupo do Exército que estava próximo ao local, disse que o caminhão “sambava” na pista, indicando que o motorista possivelmente havia perdido o controle do caminhão e este capotou, esparramando leite pela pista.

Fonte: Jornal do Conesul