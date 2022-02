O GATO É UM ANIMAL ESPECIAL

O ‘cérebro’ do gato, comparado a outros animais, é o que tem a maior ‘perspectiva’ humana. Ele vê as mesmas cores que os humanos, ele sente as mesmas emoções que os humanos. Enfim, ele se sente humano.

O gato, ao contrário do cachorro, se alguém ‘bater’ nele, ele vira as costas, porque fica magoado facilmente. Dentro da pessoa humana tem um cristal de quartzo, enquanto o gato tem muito mais cristal de quartzo.

O gato vê o ser humano pelo avesso! Não adianta tentar ‘agradar’ com hipocrisia, pois ele percebe tudo em seu ‘dono’, por ter um nível de consciência muito bom. Se ele ataca ou ignora alguém, certamente, tem motivo prá isso. O gato age como uma criança, mas sem ‘birras’. Sempre que o gato se ‘rebela’ contra alguém, pode ser que a pessoa seja de ‘mau caráter’.

Pode ser que o gato não queira ficar perto de uma pessoa, por estar passando por uma fase ruim, diante de energia negativa que esteja perto, então, o gato foge!…

O gato adora psicótico, bêbado, crianças, doentes mentais e todos aqueles que, de algum jeito, fugiram aos padrões da realidade.

Para se gostar de gato, tem que ter uma flexibilidade muito grande e entender que ninguém é de ninguém, entender ainda que o amor é a única coisa que segura o gato perto de seu dono.

O gato morre de depressão quando o dono vai embora. O gato preto com algumas ‘manchinhas’ brancas, tem mais sensações instintivas de homem. O gato é intuitivo, ultrapassando até mesmo a intuição dos humanos. O cachorro é mais ‘nacional’, mas o gato vê as coisas com a maior naturalidade: energias e entidades, tudo…

O gato precisa ser ensinado; ele pode ler pensamentos, repetir gestos, porque entende as pessoas. Quando um gato ‘deitar’ em cima de alguém ‘repetidas’ vezes, no mesmo local do corpo, com certeza, está faltando energia, ou alguma doença se aproxima.