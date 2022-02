Força tática de Naviraí apreende 6,2 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Na noite de sexta-feira (28/01), por volta das 22h, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 6.200 (seis mil e duzentos) pacotes de cigarros contrabandeados.

Durante patrulhamento às margens do Rio Iguatemi, nas proximidades de um porto clandestino, a equipe de Força Tática avistou um caminhão parado junto a rampa de acesso ao rio, com o motor em funcionamento.

Ao tentar efetuar abordagem, as pessoas que estavam no local fugiram em meio a mata e pularam no rio.