BOAS NOTÍCIAS PARA O BRASIL

São péssimas as notícias para os que vivem torcendo contra o Brasil. Torcem para o ‘barco’ afundar estando dentro dele. O País está muito bem, com velocidade acima do normal.

Para a ‘turma’ do quanto pior, melhor, existem três notícias, para um tempo considerado difícil.

Ei-las:

A primeira: o Brasil ‘fechou’ o ano de 2021 com quase 3 milhões de novos empregos.

A segunda: o PIB brasileiro, que o mercado previa no final de 2020 que cresceria só 0,5%, ‘fechou’ o ano com mais de 4,5% (o terceiro maior crescimento dentre todos os países).

A terceira péssima notícia para os maus brasileiros é que “o governo brasileiro bateu ‘recorde’ de arrecadação em 2021, sem aumentar nenhum imposto, o que comprova o crescimento do PIB, sem falar nos 700 bilhões que o Brasil irá receber nos próximos 8 anos, por conta dos ‘programas’ de concessões, e o grande avanço logístico”.

É preciso lembrar que ‘Bolsonaro’ foi o primeiro presidente a ter coragem de ‘formalizar’ a independência do Banco Central, para que cumpra seu real papel de buscar estabilidade da moeda e não agir como cofre de partidos políticos, como era nos governos de anteriores. Mais: o Marco Legal do programa de iniciativa do mercado de capitais, a lei do ‘agronegócio’ o programa de liberdade econômica, o marco legal das startups. Tem ainda o ‘auxílio Brasil’, como uma forma de injetar dinheiro público direto no bolso dos mais pobres, um ‘programa eficiente de renda’, sem depender de estatais.

Tudo isso num contexto de praticamente 70% do mandato num período de Pandemia da Covid, com escassez de arrecadação, guerras de recursos, lockdowns e paralisações da atividade econômica em nível global. O governo ainda teve que ‘enfrentar’ o vergonhoso ativismo judicial do STF, de caráter duvidoso. Sem dúvida, o governo federal tem feito um excelente trabalho, mesmo diante das dificuldades elencadas.

(Artigo adaptado para o site tribunadopovo.com)