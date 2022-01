Homem fica gravemente ferido ao ser esfaqueado pela sobrinha, em Guaíra

Um homem ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado, na noite de quarta-feira (26), no bairro Santa Paula, em Guaíra. A autora seria a sobrinha do homem, segundo a PM.

Conforme a Polícia Militar, por volta das 21h00 a PM e o SAMU foram acionados para atender o homem vítima de esfaqueamento. Ao chegarem no local, o homem estava com ferimento grave no ombro, sendo encaminhado à UPA.

Durante o atendimento, os policiais foram informados que houve um desatendimento homem e sua sobrinha, momento em que a moça pegou uma faca e desferiu um violento golpe no braço do tio, fugindo na sequência. Ela não foi encontrada.

O corte, segundo os médicos, atingiu uma artéria do homem, causando imenso sangramento. Com risco de vida, o homem foi entubado e transferido na sequência para o Hospital Bom Jesus em Toledo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia