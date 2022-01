Polícia Federal de Guaíra realiza maior apreensão de drogas do ano no Brasil

A Polícia Federal apreendeu, na manhã da desta quarta-feira (26), aproximadamente 20 toneladas de maconha.

O entorpecente foi encontrado no compartimento de carga de um caminhão bi-trem, camuflado por uma carga de soja, logo após cruzar a ponte Ayrton Senna, que liga a cidade de Mundo Novo (MS) à Guaíra (PR).

O veículo era conduzido por um homem de 51 anos. O flagranteado informou que carregou o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que seu destino seria uma cidade no Rio Grande do Sul.

A droga estava escondida embaixo de uma carga de soja.

O indivíduo foi preso por tráfico internacional de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Conforme a Polícia Federal, está é até o momento a maior apreensão de drogas em 2022 no Brasil. A apreensão também é uma das maiores da história da Polícia Federal no Paraná.

Fonte: Ponto da Notícia