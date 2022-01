Iguatemi/MS – A pavimentação da MS-386 e a Ponte sobre o Rio Iguatemi ligando o Munícipio a Japorã já estão em faze de conclusão

O Governo estadual está executando a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Iguatemi, que fica na rodovia MS-386. Ela tem uma extensão de 91,14 metros, na divisa dos municípios de Iguatemi e Japorã, na região sul do Estado. O investimento é de 4,86 milhões. Essa mesma rodovia encontra-se em pavimentação, quase concluída no momento. A conclusão da ponte e da Rodovia é aguardada com grande expectativa para os dois Munícipios. A rodovia e a ponte põe fim ao transtorno enfrentado pelos motoristas e contempla várias propriedades rurais e a comunidade indígena Porto Lindo onde vivem milhares de pessoas. Para o prefeito de Iguatemi, Dr. Lídio, o momento vivido pela região, no que se refere as obras do Estado, demonstra o comprometimento e todo empenho do governador Reinaldo Azambuja e do Secretário Eduardo Riedel com o desenvolvimento do município e do MS.